Napoli-Sampdoria: svelati orari della partita e della festa scudetto

Lo aveva anticipato De Laurentiis, lo ha confermato la Lega: Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato, si giocherà domenica pomeriggio alle ore 18.30. Orario strategico che è stato scelto per favorire la festa scudetto prevista nell'immediato post (andrà in diretta tv sulla Rai). Nessuna necessità di gara in contemporanea con altre visto che la squadra di Spalletti ha già vinto lo scudetto e la Samp è già aritmeticamente retrocessa.