Napoli, De Laurentiis annuncia l'addio di Spalletti: "Vuole un anno sabbatico"

ROMA - Una promessa mantenuta quella di Aurelio De Laurentiis , che aveva garantito a Fabio Fazio di essere ospite a 'Che tempo che fa' in caso di scudetto. E dopo il trionfo della suo Napoli in campionato il presidente azzurro si è seduto nel salotto della trasmissione, alla sua ultima puntata sulla Rai prima del trasferimento sul canale Nove.

De Laurentiis e le frasi su Spalletti

Il discorso è andato subito sul futuro di Luciano Spalletti, tecnico che ha portato la squadra a vincere il terzo tricolore della sua storia: "Quando una persona viene da te e ti dice che anche se ha un contratto in essere preferirebbe avere un anno sabbatico che fai? Ti opponi? - è la domanda retorica di De Laurentiis -. Nella vita devi essere sempre generoso. Bisogna dare senza aspettarsi nulla, lui ha dato e lo ringrazio. È un uomo libero, giusto lasciarlo andare". Oltre alla conferma dell'addio non sono mancati i complimenti per l'allenatore toscano: "Quest'estate avevo chiuso il rapporto con molti giocatori importanti che secondo me avevano finito il loro ciclo - ha ricordato il presidente azzurro -. I giornalisti provocatori mi chiedevano cosa pensavamo di fare e io dissi loro che pensavo di poter vincere lo scudetto. Tutti mi guardarono sgomenti, compreso Spalletti che ancora non poteva sapere chi avevano comprato. Ma gli allenatori si dividono tra quelli che vogliono fare il mercato e quelli che allenano, Spalletti è una persona straordinaria e uno che allena. Noi gli abbiamo dato un materiale importante che lui ha valorizzato".

De Laurentiis e il futuro dello stadio Maradona

De Laurentiis ha poi affrontato il tema dello stadio Maradona: "Farò in modo di farne lo stadio del Napoli e molte cose cambieranno. Dovrà pulsare tutti i giorni della settimana, ci faremo un museo e magari le persone potranno sposarsi lì. Il Comune ce lo deve dare per 99 anni, altrimenti - è l'avvertimento del presidente azzurro - io lo stadio vado a costruirlo nuovo a Caserta. Pensate quanto sarebbero contenti i napoletani". Il numero uno del Napoli ha abbracciato poi idealmente i tanti tifosi azzurri sparsi ovunque: "Dopo 33 anni la vittoria dello scudetto è stato molto sentito e a Napoli sono arrivati anche molti americani per vedere la festa, tutti vogliono venire allo stadio e si avverte una febbre particolare. Nel mondo ci sono 83 milioni tifosi napoletani". Ed è al mondo che guarda De Laurentiis: "Un calciatore giapponese? Prima di venire qui ho incontrato un mio amico che si è proposto di fare scouting per noi in Asia. Hai indovinato caro Fazio!". Poi un dettaglio sulla festa scudetto in programma al Maradona il 4 giugno dopo Napoli-Sampdoria, ultima partita di campionato: "Condurrà Stefano De Martino".