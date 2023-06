Maradona, la famiglia sarà a Napoli nel weekend: il motivo

Ospiti speciali per il prossimo weekend napoletano . In occasione dell'ultima di campionato, Napoli-Sampdoria, in programma domenica, ore 18.30, allo stadio Maradona, con successiva festa scudetto, saranno presenti a Fuorigrotta Claudia Villafane, la storica moglie di Diego Maradona, con le figlie.

Il weekend napoletano della famiglia Maradona: tutte le tappe

Un lungo viaggio dall'Argentina, lo stesso ma al contrario del presidente Ferlaino che domani, come ha raccontato, volerà a Buenos Aires per omaggiare proprio il campione albiceleste. Claudia con le figlie saranno sia allo stadio che, il giorno prima, a Piazza del Plebiscito al concerto di Gigi D'Alessio e, ancora, ne approfitteranno per far visita al murale dedicato a Diego ai Quartieri Spagnoli. Un weekend dalle forti emozioni e dai ricordi indelebili in memoria di Diego.