Saulino, promessa mantenuta: cosa farà prima di Napoli-Sampdoria

Paola Saulino manterrà la promessa e sfilerà per la vittoria dello scudetto del Napoli. L'influencer tifosissima azzurra ha dato appuntamento ai suoi fan domenica alle 14.30 all'esterno dello stadio Maradona. Girerà senza veli, non sono stati svelati altri dettagli, ma terrà fede all'impegno di qualche mese fa quando il Napoli era in lotta per la vittoria del tricolore. Il volto noto dei social si sta preparando: "Certi momenti vanno celebrati".