Napoli, il piede d'oro di Maradona per premiare Spalletti e la squadra

Un "pezzo" del più grande della storia del Napoli per celebrare tutta la squadra e il club. È quanto accade nel pomeriggio del 2 giugno, quando a Castel Volturno l'imprenditore campano Stefano Ceci, insieme al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis , consegnano a Luciano Spalletti e alla sua squadra il piede d'oro di Maradona , per omaggiarli della vittoria dello Scudetto.

Tutto è nato più di un anno fa da un'idea di Stefano Ceci, imprenditore campano che dall'inizio della stagione aveva proposto ad Aurelio De Laurentiis di preparare un premio ad hoc in caso di vittoria del campionato. E così è stato: il "trofeo" è una scultura in oro del piede di Maradona, prodotto in serie limitata per Spalletti e i componenti della rosa del Napoli. Il piede di Maradona rappresenta un riconoscimento per il lavoro fatto durante l'anno e anticipa già una sorta di cerimonia d'addio tra gli azzurri e Spalletti, che ha luogo dalle 13:30 del 2 giugno a Castel Volturno.