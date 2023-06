Napoli, l'annuncio del sindaco Manfredi su Spalletti: "Lui ancora non lo sa"

Napoli si prepara alla festa Scudetto, in programma dopo la partita tra Napoli e Sampdoria di domenica 4 giugno. La città partenopea non vede l'ora di iniziare con le celebrazioni, ma vive le ultime settimane con un po' di amarezza per l'imminente addio di Luciano Spalletti. L'allenatore campione d'Italia lascerà però la città con un altro premio, annunciato dallo stesso sindaco Gaetano Manfredi.