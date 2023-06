Napoli è azzurra: tutto sulla grande festa al Maradona

È t utto azzurro. Tutto: il cielo, il mare, il Maradona, la città, le piazze, la gente. Il Napoli. L’ultimo Napoli di una stagione storica, straordinaria e infine struggente, da non credere per come è cominciata, per com’è andata e com’è finita: braccia alte in segno di trionfo e tanti saluti a tutti. Arrivederci, Spalletti , è stato meraviglioso finché è durato: nessuno dimenticherà il signor Luciano, neanche le pietre dipinte di blu. Indimenticabile lui, indimenticabile la giornata: 54mila spettatori per l’ultima con la Samp e 108mila mani che si baceranno per onorare i campioni d’Italia e fare festa. La terza, per il terzo scudetto: ricomincio da tre, lo ha detto Troisi e tocca crederci. E così sia: la prima il 4 maggio, tra Udine e lo stadio; la seconda il 7 maggio, a casa del Diego, con la Fiorentina; la terza oggi. Con la passerella d’onore, i fuochi, uno show da SuperBowl e la premiazione della Lega. Il clou: Di Lorenzo alzerà la coppa simbolo dello scudetto e il sipario calerà tra gli inchini, gli applausi e molte lacrime. Tutto scritto, tutto bello. Tutto azzurro.

Al Maradona sarà un vero e proprio show

E allora, Napoli saluta i campioni: alle 18.30 si gioca con la Samp e alle 21, poi, andrà in scena lo show dello scudetto (diretta Rai 2 fino alle 24). Un gran galà studiato e organizzato da De Laurentiis nei minimi particolari che Stefano De Martino condurrà saltando tra Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, Emma e Noa, Arisa e Stash, Tullio De Piscopo e Luchè, Enzo Avitabile e Clementino, Lda e Geolier. Sul palco ci sarà anche Belen Rodriguez, argentina con Napoli nel cuore. L’elenco degli ospiti è lungo, ancora un po’ misterioso ma di certo pieno di sorprese come piace a DeLa. E tutto intorno, all’americana, fuochi, musica, balli e Lei, la Coppa di Campione d’Italia. Lo scudetto: il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’ad di Tim, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a Spalletti e a tutti i calciatori del Napoli e alla fine capitan Di Lorenzo alzerà al cielo il trofeo. Tra l’altro, gli spettatori che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn potranno entrare direttamente in campo e vivere un’esperienza speciale grazie alle Tim Cam 5G presenti a bordocampo: dal proprio smartphone, insomma, si potrà scegliere l’angolazione e rendere unica la visione dello spettacolo. Prima della partita la Lega premierà anche Kvara, miglior giocatore del campionato; Spalletti, miglior allenatore; Kim, miglior difensore; Osimhen, migliore attaccante e capocannoniere.

La festa è anche nelle piazze

Al Maradona, dicevamo, saranno in 54mila a fronte di 350mila richieste: un delirio d’amore. Una passione che in qualche modo sarà ripagata nelle piazze collegate in diretta con lo stadio a cominciare dalle 19.15: il sindaco Manfredi lo ha chiesto alla Lega d’intesa con il prefetto Palomba e Dazn ha accolto la richiesta della prefettura «in via del tutto eccezionale - si legge in una nota - per consentire maggiore sicurezza nei festeggiamenti». Sì, e così il secondo tempo di Napoli-Samp sarà trasmesso in diretta sui maxischermi allestiti in diciassette piazze: quattro di Napoli - Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito e Spazio Comunale Piazza Forcella - e il resto a Quarto, Pozzuoli, Portici, Meta, Marigliano, Giugliano, Cardito, Calvizzano, Bacoli, Casalnuovo, Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palma Campania e Castellammare di Stabia.

Ci sarà anche un po' di Maradona

Allo stadio ci saranno anche le donne di Diego, appena arrivate da Buenos Aires: l’ex moglie Claudia e la figlia Gianinna con Dani Osvaldo. E poi Diego Armando junior: tutti da tifosi. Trentatré anni dopo l’ultimo scudetto del Re: loro erano bambini nel 1990. Di padre in figlio. Maradona c’è. Sempre.