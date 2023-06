Maradona, la figlia critica De Laurentiis: cosa è successo

Dalma Maradona , una delle figlie di Diego, non dimentica quanto accaduto in passato. Nel 2021 chiese al club l'autorizzazione per entrare allo stadio che porta il suo cognome per girare alcune scene di un documentario sul papà ma De Laurentiis si oppose (il presidente spiegò che non dipendeva da lui ma serviva autorizzazione del comune ). Ma quell'episodio ha inciso nel rapporto a distanza tra i due. L'ultimo capitolo? Sui social network.

Cosa ha scritto Dalma sui social contro De Laurentiis?

Dalma ha celebrato la vittoria dello scudetto, ha fatto i complimenti alla squadra, all'argentino Simeone che ha dedicato il suo gol a Maradona con una maglia celebrativa rivolta alla tribuna dove c'era la storica moglie Claudia con la sorella Giannina, ma nel post Dalma ha anche scritto: "Peccato per il presidente del club..." criticando ancora una volta De Laurentiis e confermando che, due anni dopo, nulla è cambiato nella sua considerazione verso il numero uno del club.

Il pensiero della figlia di Maradona

Nei suoi post sui social, Dalma ha tanto da ridire nei confronti di De Laurentiis: "Lo stadio porta il mio cognome e mi hai proibito di entrare solo perché non voglio ti riempia le tasche a spese di mio padre e approfitti dell'amore della gente per lui" è un altro pensiero della figlia di Maradona, che poi aggiunge: "Ci sono cose che non si possono comprare, non sai quanto è bello andare in giro per Napoli e sentire l'affetto e gli abbracci di chi ha amato mio padre".