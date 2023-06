Napoli, Simeone dedica il gol a Maradona: chi c'era in tribuna

Giovanni Simeone ha concluso il suo campionato con la rete del 2-0 alla Sampdoria. Del Cholito l'ultimo sigillo nell'annata del ritorno dello scudetto a Napoli. Un bellissimo tiro dalla distanza. La dedica è stata speciale. Appena ha segnato, Simeone è corso in panchina a recuperare una maglia. Quale? La storica "dieci" di Maradona. L'argentino è corso in tribuna per esporla fiero e sorridente.