Ferlaino si commuove sulla tomba di Maradona: "Non posso crederci..."

Forti emozioni per Corrado Ferlaino nel suo viaggio in Argentina. In occasione dell'ultima giornata di campionato, mentre il Napoli alzava al cielo la coppa dello scudetto dopo la gara contro la Sampdoria, l 'ex presidente azzurro era a Buenos Aires a rendere omaggio a Diego Armando Maradona . Ferlaino al cimitero di Jardin Bellavista ha rilasciato un'intervista a Olè, le sue sono parole da brividi a pochi passi dalla tomba del campione argentino acquistato dal Barcellona nel 1984.

Cosa ha detto Ferlaino su Maradona?

L'ingegnere, anni 92, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Quella sera, quando Diego ha firmato per il Napoli, non potevo mai pensare che qualche anno dopo sarei venuto qui per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per Napoli, per i napoletani, per me. Ma lui non c'è più e mi dispiace moltissimo. Io so che la nostra vita è breve, ma nel suo caso così breve non me l'aspettavo. Mi dispiace molto, è un dolore enorme venire qui e sapere che lui è sottoterra".