Napoli, De Laurentiis ha svelato la partita che lo ha "sconcertato"

Il Napoli vince lo scudetto, solo gioie in campionato? Non proprio. C'è una partita che rappresenta una "macchia" nel pensiero di De Laurentiis e nei suoi sentimenti da presidente-tifoso. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro , il numero uno del club azzurro fa riferimento alla sconfitta del Milan. Non alla partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League ma a quella di campionato al Maradona.

Le parole di De Laurentiis: "La peggior serata..."

De Laurentiis ha dichiarato: "Non mi ha dato fastidio la doppia sfida europea ma la sconfitta in campionato per 4-0 contro il Milan. Mi ha sconcertato. Una squadra come la nostra non poteva perdere in quel modo contro un'altra che ha fatto meno punti di noi e che poi è uscita dalla Champions. Io ancora sto ripensando a quella bruttissima serata, forse la peggiore vissuta negli ultimi 18 anni. Ci sono rimasto veramente male per la squadra, l'allenatore, i tifosi, per noi".