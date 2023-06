Diretta conferenza De Laurentiis: "Italiano al Napoli? Ad una condizione. Giuntoli..."

Si conclude la conferenza stampa

Termina la conferenza stampa del presidente De Laurentiis con le istituzioni dell'Abruzzo. Il Napoli sarà in ritiro dal 28 luglio al 12 agosto a Castel Volturno. Ulteriori indizi sul nuovo allenatore: 40 candidature, scelta entro il 27 giugno e il Napoli non pagherà, nel caso, clausole o penali. E ulteriori conferme sull'ipotesi Italiano: "Non penso sia corretto rompere gli equilibri in un club di amici che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club allora a quel punto lì potrei anche prenderlo in considerazione" le parole del numero uno del club azzurro che poi blinda Giuntoli: "Ha un contratto con noi fino al 2024".

De Laurentiis: "Italiano? Solo se rompe con la Fiorentina"

"Con chi è già stato con noi in panchina ho un rapporto amicale ma non credo farei del bene a nessuno a chi è già stato a ritornare di nuovo qui, però mai dire mai. Italiano è impegnato con la Fiorentina. Non penso sia corretto rompere gli equilibri in un club di amici che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club allora a quel punto lì potrei anche prenderlo in considerazione, ma nella mia lista lui non è nei 40 perché ha un contratto con la Fiorentina. Ero convinto che questo fosse l'ultimo anno, invece no. Tutti svincolati nei 40? No, sto valutando, per alcuni c'è penale o clausola ma non la pago".

Giuntoli è stato blindato da De Laurentiis

"Futuro di Giuntoli? Ma guardi, Giuntoli ha un contratto con noi fino al 2024, non vedo il motivo della domanda. Non siamo qui per parlare del direttore sportivo e neanche dell'allenatore, anche se rispondo per rispetto. E poi la figura di un ds non è centrale rispetto a domande sulla prossima stagione che non si basa su un direttore sportivo".

De Laurentiis svela la vera delusione stagionale

"La squadra verrà migliorata e per ora non va via nessuno. Vogliamo fare strada in Europa. Non mi ha sconcertato la doppia sfida europea ma la sconfitta in campionato per 4-0 contro il Milan. Una squadra come la nostra non poteva perdere in quel modo. Io ancora sto ripensando a quella bruttissima serata, forse la peggiore vissuta negli ultimi 18 anni. Ci sono rimasto veramente male per la squadra, l'allenatore, i tifosi, per noi".

De Laurentiis sul nuovo allenatore

Il presidente del Napoli parla del nuovo allenatore: "L'elenco da 20 passa a 40 candidati. Sto facendo diverse valutazioni, dipende da vari fattori, anche tattici oltre che caratteriali, bisogna sposare la nostra cultura. La controparte deve anche capire cosa sta negoziando. Deve scattare anche una chimica tra noi. Il tempo limite massimo per il nuovo allenatore è il 27 giugno".

Il doppio rifiuto di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis ha svelato: "Ho ricevuto l'invito del Barcellona di giocare al Trofeo Gamper ma ho detto di no, poi ho ricevuto l'invito dal Manchester United per una gara il 5 agosto ma ho detto di no. Per me è importante far venire le squadre dall'estero a Castel di Sangro a giocare al Patini che è uno stadio serio".

Ufficiali le date del ritiro a Castel di Sangro

Ufficiali le date del ritiro del Napoli a Castel di Sangro: gli azzurri saranno in Abruzzo dal dal 28 luglio al 12 agosto. De Laurentiis ha anche annunciato tre amichevoli con squadre che verranno annunciate nei prossimi giorni.

Parola ai rappresentanti dell'Abruzzo

Grande attesa per le date ufficiali del ritiro. Dopo le parole di presentazione del presidente De Laurentiis, tocca ora intervenire ai rappresentanti della Regione Abruzzo. Annunciato il concerto di Gigi d'Alessio il 5 agosto. Ci sarà anche uno spettacolo dell'attore Massimiliano Gallo. Possibile che, al momento delle domande dei cronisti presenti, si possa affrontare anche il tema allenatore.

Inizia la conferenza stampa

Ecco i protagonisti, comincia la conferenza stampa. Prende la parola il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Pochi minuti e comincerà la conferenza stampa

Inizia a riempirsi la sala di Palazzo Petrucci, a breve comincerà la conferenza. Grande attesa per le parole del presidente De Laurentiis.

Giuntoli, futuro in bilico. La Juve fa un annuncio

Futuro che sa tanto di rebus per il ds Giuntoli, al momento "fermo" rispetto al mercato del Napoli. La Juve, intanto, ha fatto un annuncio sul nuovo direttore sportivo.

Kvaratskhelia vuole restare a Napoli

Intanto, in attesa del nome del nuovo allenatore, inizia a delinearsi il mercato tra entrate, uscite e...rinnovi. L'agente di Kvaratskhelia, ad esempio, ha annunciato la volontà del suo assistito di restare a Napoli.

Italiano il preferito di De Laurentiis

Al momento in cima ai pensieri del presidente del Napoli c'è Vincenzo Italiano impegnato questa sera nella finale di Conference League contro il West Ham.

Curiosità per il nome del nuovo allenatore

Possibile che in conferenza stampa vengano rivolte al presidente anche domande sul nuovo allenatore e sul mercato. De Laurentiis ha parlato di un ampio ventaglio, una ventina di candidature, ma il cerchio sta per stringersi.

Alle 16.30 la presentazione del ritiro a Castel di Sangro

Nel pomeriggio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, affiancherà le istituzioni dell'Abruzzo per la presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro. A parlare ci saranno il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; e l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri. La prima parte di ritiro si disputerà a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 14 al 25 luglio.

