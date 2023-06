Napoli, De Laurentiis commenta l'ipotesi Mancini e svela un nuovo indizio

Roberto Mancini è l'ultima idea del Napoli per la panchina. Ha commentato questa possibilità il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Uno Mattina, ma restando vago sul futuro dell'attuale ct dell'Italia: "Bisogna saper attendere, so che serve stupire ma c'è tutto il mese di giugno per decidere il nuovo allenatore. Ieri durante la preparazione della festa riflettevo, prendevo appunti, segnavo, scrivevo, ho fatto l'allenatore di me stesso".