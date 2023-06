Napoli, Spalletti e l'imprevisto scudetto: "Dormirò nella Panda..."

Imprevisto tricolore per Luciano Spalletti. Nuovo post social da parte dell'ormai ex allenatore del Napoli che proprio non riesce a staccarsi dalla sua ultima esperienza, la più importante della sua carriera con tanto di tatuaggio a certificarlo . Spalletti ha pubblicato la foto della sua stanza con le pareti ricoperte da maglie di Maradona e sul letto c'è il cartonato gigante del tricolore appena vinto.

Cosa c'era scritto nell'ultimo post di Spalletti?

Spalletti, che aveva già pubblicato un post per salutare i tifosi e un altro per esaltare le coreografie di domenica con la Samp, scrive per ironizzare: "Si è già preso il mio lettino... Stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda…". Con la città Spalletti ha legato in modo particolare e, a proposito di Panda, lo dimostra l'ultimo episodio, con lo scherzo dei gruppi organizzati a Castel Volturno. Napoli è il suo passato, ma Spalletti non lo dimenticherà mai.