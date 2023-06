Napoli, via gli striscioni scudetto: svelato il motivo della rimozione

La città di Napoli ha festeggiato per diverse settimane la vittoria dello scudetto, Spalletti ha anche spiegato che, in caso di tricolore alla penultima o all'ultima giornata, l'esplosione di gioia sarebbe stata ancora più forte, eppure l'amministrazione comunale si è già attivata per la rimozione degli striscioni biancazzurri. Non tutti, non subito, ma una buona parte. Questa mattina sono partite le operazioni con interventi e un censimento preliminare delle attività da svolgere nell'area di Bagnoli-Fuorigrotta.