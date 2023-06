Napoli, De Laurentiis e la confessione sul nuovo tecnico: "In buone mani"

Non è ancora stato svelato il nome del nuovo allenatore del Napoli, con Paulo Sousa tra i candidati. Ne ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis al Tg2 rendendo ancora più fitto il mistero: "Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato". Queste le parole del numero uno del club intervento nello speciale dedicato a Silvio Berlusconi. De Laurentiis ha così parlato del Cavaliere scomparso lunedì all'età di 86 anni: "Ho sempre visto Berlusconi come un imprenditore con la i maiuscola. Tutto ciò che ha fatto prima guidato dal suo intuito per me è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo".