Napoli, Rudi Garcia: il record con la Roma, la fidanzata e la coincidenza con Spalletti

Rudi Garcia, il passato e il record con la Roma

Rudi Garcia ha concluso qualche mese fa la sua esperienza sulla panchina dell'Al Nassr. Ora ripartirà dalla Serie A, campionato in cui ha già allenato dal 2013 al 2016, sulla panchina della Roma. Il tecnico francese è ricordato con molto piacere dai tifosi giallorossi, in particolare per la stagione 2013/2014 iniziata con ben dieci vittorie di fila. Alla fine di quel campionato la Roma di Garcia chiuderà al secondo posto con 85 punti, facendo segnare il record di punti conquistati in una sola stagione dai giallorossi.

Rudi Garcia, le prime esperienze in Francia

Prima del club giallorosso, Rudi Garcia si è fatto notare per i suoi successi in Ligue 1. Dopo anni di esperienza nelle categorie minori, arrivò il Lille, squadra in cui il tecnico ha passato cinque stagioni. Con il Lille, Rudi Garcia vince i suoi primi, e unici, due titoli in carriera: il campionato e la Coppa di Francia nella stagione 2010/2011.

Rudi Garcia, la fidanzata Francesca Brienza

Durante l'esperienza con la Roma, Rudi Garcia ha anche incontrato quella che è tutt'ora la sua fidanzata. Durante la stagione 2014/2015 l'allenatore postò una foto al Colosseo in compagnia di Francesca Brienza, allora giornalista di Roma Tv. Dopo tanti anni e squadra cambiate, Rudi Garcia e Francesca Brienza sono rimasti insieme: lo ha seguito dopo l'esonero dalla Roma in Francia, alla guida di Marsiglia e Lione, e poi in Arabia sulla panchina dell’Al-Nassr. Ora il trasferimento a Napoli, con la giornalista che proprio domani, 16 giugno, compierà 37 anni.

Rudi Garcia, la coincidenza con Spalletti

Particolari le coincidenze con Luciano Spalletti. L'avventura di Rudi Garcia con la Roma finì nel 2016, con un esonero dopo una serie di risultati deludenti. A sostituirlo fu proprio Spalletti, richiamato dal club giallorosso per una seconda esperienza. Durante quell'annata (2016/2017) il tecnico toscano superò il record di punti stabilito dal francese, chiudendo a 87. Ora la storia si ripete a parti invertite: Spalletti lascia il Napoli e Rudi Garcia è il suo sostituto.