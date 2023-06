Napoli, sfide titaniche e cartoline da Lourdes

A un uomo, all’epoca sessantanovenne, capace di sfidare la pancia dei tifosi con una frase che ancora echeggia nelle memoria, "ricordatevi una cosa: sono io il vostro Cavani", non può certo venir meno la spavalderia di farsi uno e trino, interpretare se stesso e pure altro. Aurelio De Laurentiis non è cambiato, si è fedelmente riprodotto come ogni volta che c’è da aprire un cosiddetto ciclo, s’è sistemato al centro del palcoscenico ed ha scelto l’allenatore, stavolta Rudi Garcia: è già successo, come ama ricordarsi, da Mazzarri in poi, forse anche da Donadoni che - così disse - gli venne consigliato da una zia. Ma il confine tra verità e bugia è spesso impercettibile e poi si può anche mentire a fin di bene, almeno in certe storie d’amore radicate, che non meritano inciampi. Aurelio De Laurentiis è uomo di calcio, sa farlo, l’ha dimostrato e in questa sua ventennale nuova esistenza, tra qualche rovinoso incidente di percorso (l’ammutinamento, per dirne uno) ha avuto meriti giganteschi che gli appartengono e sui quali non fanno velo le incursioni dialettiche, un’autorevolezza che talvolta si trasforma in autorità e una personalità urticante o invasiva, la sintesi delle cause che hanno indotto Spalletti ad arrendersi, dire no al rinnovo, rinunciare a tre milioni di euro e accomodarsi nell’aria di decompressione della propria tenuta.