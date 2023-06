Juan Jesus saluta Spalletti e rivela la profezia fatta ai tempi della Roma

Il Napoli si prepara a voltare pagina dopo l'addio di Luciano Spalletti, accogliendo Rudi Garcia come il nuovo allenatore. Per il tecnico toscano in questi giorni stanno arrivando messaggi di affetto e stima da parte dei tifosi e dei giocatori, che lo ringraziano per la storica conquista dello Scudetto. Tra i tanti è arrivata anche la dedica di Juan Jesus, che con Spalletti ha condiviso queste stagioni in azzurro ma anche un passato alla Roma.