Kvaratskhelia non segna più: "A Napoli stagione lunga, sono stanco"

Dopo aver rinunciato all'Europeo U21 , Kvaratskhelia si sta concentrando sulle qualificazioni ai prossimi Europei con la nazionale maggiore della Georgia . L'ala del Napoli è sicuramente la stella della squadra ma è rimasto a secco di gol anche stavolta . L'ultima rete risale alla partita di campionato contro il Torino del 19 marzo . Mentre se prendiamo solo le partite con la nazionale, non segna su azione da 5 match. Lo stesso Kvaratskhelia, dopo la vittoria contro il Cipro, è intervenuto per spiegare la situazione.

Kvaratskhelia: "Nessun periodo sfortunato"

Queste le sue parole a Geo Team: "Non credo si tratti di un periodo sfortunato. L'ultima stagione con il Napoli è stata molto lunga, ho giocato tantissime partite e ora sono un po' stanco. Spero comunque di segnare nella prossima partita contro la Scozia".

Kvaratskhelia conclude: "Questa contro il Cipro è vittoria molto importante per noi perché la prima nel girone. Davitashvili ha segnato un gol importante. Ora andiamo in Scozia con un solo obiettivo: vincere. Non abbiamo giocato al meglio, ma l'importante erano i tre punti".