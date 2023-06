Napoli, Osimhen non si ferma: doppietta anche in nazionale

Victor Osimhen non si ferma. L'attaccante del Napoli , dopo lo scudetto ed il titolo di capocannoniere conquistati in Serie A, continua a fare la differenza anche con la maglia della Nigeria .

Nigeria, doppietta in un tempo per Osimhen

Dopo appena 19 minuti di Sierra Leone-Nigeria, match valido per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, l'ex Lille ha messo la sua firma sulla partita. Per farlo ha battuto il portiere con uno splendido pallonetto da fuori area. Durante l'esultanza ha poi calciato violentemente via il pallone, scatenando i fischi dei tifosi di casa. Al 32' è poi arrivato il raddoppio, siglato ancora una volta da Osimhen. La partita è terminata con il punteggio di 3-2 per la Nigeria, con il gol decisivo siglato al 95esimo minuto da Iheanacho.