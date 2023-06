Napoli, gli ultras della Curva B pronti ad accogliere Garcia: i dettagli

Cresce l'attesa per la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia . Il nuovo allenatore del Napoli parlerà quest'oggi, a partire dalle 17:30 presso il Real Bosco di Capodimonte.

Arrivo Garcia, l'appello della Curva B

I tifosi del Napoli hanno intenzione di accogliere Garcia nel migliore dei modi, come annunciato dagli ultras 1972 della Curva B attraverso un messaggio: "Oggi porteremo il nostro saluto a Garcia, vogliamo ricominciare come abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato".