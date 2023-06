Napoli, quando ci sarà la presentazione di Garcia: svelati data e orario

Sono tante le domande che i tifosi vorrebbero rivolgere a Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli. Si preparano per chiacchierare con lui i giornalisti dato che sta per arrivare il momento della conferenza stampa. Il tecnico francese, infatti, verrà presentato lunedì prossimo alle ore 17.30 al Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Sarà quella l'occasione del primo confronto con l'ex allenatore di Roma, Marsiglia e Lione che ha preso il posto in panchina di Spalletti (che ha appena organizzato una festa nella sua tenuta).