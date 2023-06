Lady Garcia ha un messaggio per i tifosi del Napoli

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Al suo fianco ci sarà la sua dolce metà, Francesca Brienza. Proprio l'ex giornalista di Roma Channel, sui social, ha ringraziato tutti per il calore avvertito da Napoli e per i tanti messaggi ricevuti: "Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera, data l'attualità".