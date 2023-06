Il retroscena di Masini su Spalletti: "Mi ha fatto una confidenza sul Napoli"

"Mai avuto dubbi su Luciano a Napoli. Avevo pronosticato lo scudetto". A dirlo è Marco Masini , noto cantante, grande amico dell'allenatore del terzo scudetto azzurro. Masini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha raccontato della festa organizzata da Spalletti nella sua tenuta alla quale ha partecipato lo stesso artista: "Ci siamo divertiti, sappiamo che era in onore di suo fratello. Vado lì tutti gli anni perché dista pochissimo da casa mia e poi avevo promesso di cantare in caso di scudetto del Napoli ".

La confidenza fatta da Spalletti a Marco Masini

Masini ha anche svelato un retroscena relativo all'esperienza napoletana di Spalletti: "Quando mi ha telefonato per chiamarmi alla festa mi ha raccontato per mezz’ora quanto Napoli gli sia entrata dentro, è stato un momento molto commovente anche per me. Luciano è molto sensibile ma così coinvolto e così emozionato l’ho visto poche volte”.