Napoli, che accoglienza per Garcia: striscione dedicato al nuovo tecnico

"Benvenuto in vetta monsieur" è lo striscione che campeggia all'esterno della Reggia di Capodimonte nel giorno della presentazione di Rudi Garcia , nuovo allenatore del Napoli.

Napoli, l'accoglienza per Garcia

Tantissimi tifosi hanno reso omaggio all'erede di Spalletti, grande entusiasmo prima della conferenza stampa. L'allenatore è sceso tra i tifosi, passeggiando nei viali del parco di Capodimonte. Garcia, incuriosito, si è recato anche a vedere da vicino lo striscione che è stato esposto.

Garcia, le prime parole

Queste sono state le sue prime parole di Garcia alla conferenza stampa di presentazione: "Il primo regalo è stare qui con voi ed essere a Napoli. La cosa bella che arriva da me e dal presidente sono le ambizioni. Voglio salutare i tifosi per la loro accoglienza e fare i complimenti al presidente e alla squadra per quello che hanno fatto. Quando sono arrivato e ho visto tutte queste bandiere mi sono reso conto che i tifosi e la città sono fieri della loro squadra. Il mio obiettivo è mantenere questa cosa nel futuro".