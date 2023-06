De Laurentiis e lo slogan per il Napoli di Garcia: "I cazzutissimi"

"Lo slogan potrebbe essere questo, i cazzutissimi". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rivolgendosi a Rudi Garcia nel giorno della sua presentazione ufficiale a Capodimonte. La domanda rivolta al nuovo allenatore azzurro era la seguente: "Spalletti creò lo slogan con le pettorine 'Sarò con te e tu non devi mollare', lei ha in mente qualche frase?". De Laurentiis è subito intervenuto per spiegare la domanda al tecnico e poi, col sorriso, ha fatto la sua proposta: "Potrebbero essere i cazzutissimi".

La risposta di Garcia sullo slogan per il Napoli

Garcia, poi, ha aggiunto, rispondendo alla domanda sulla frase per la squadra: "Slogan come Spalletti? Io ho i valori, la squadra deve avere umiltà, ambizione, lavoro, sudore. Ci sarà il talento che farà la differenza, ma si gioca in undici e ognuno è importante. Ovviamente ci sono i big, però conta anche il giovane per crescere e avere il senso di appartenenza. Per me è importante la maglia che vesti e lo stemma sul cuore".