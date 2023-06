"Napoli e Roma piazze simili", ma il gesto di De Laurentiis spiazza tutti

Roma e Napoli non sono piazze simili. Lo ha detto, senza parlare, il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione di Garcia è stato protagonista di un siparietto con un giornalista. Prima di una domanda rivolta al nuovo tecnico azzurro, un cronista ha parlato di "Roma e Napoli piazze affini per calore..." ma è stato subito interrotto da De Laurentiis che ha accennato un "no" piuttosto convinto con le dita seguito da una smorfia ironica.