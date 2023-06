Anguissa in campo in Camerun: timori per tanti tifosi del Napoli

Fisico statuario, grande classe, maglia bianca a maniche lunghe del Napoli. Frank Zambo Anguissa, che in un'intervista ha ribadito il suo forte legame con Spalletti , è tornato in Camerun, accolto con grande entusiasmo, e ha fatto un regalo ai suoi tifosi: una partitella tra amici . Una gara che lo ha visto protagonista con tantissima gente che lo ha acclamato presente a bordocampo.

Anguissa e la partita di calcio in Camerun

Sono diventati virali alcuni video sui social, tutti i tifosi del Napoli hanno avuto timore per le condizioni del campo in terra rossa, ma Anguissa si è limitato a giocare palla di prima senza, ovviamente, sforzarsi o rendendosi protagonista di affannose rincorse. Anche da fermo, o quasi, con la sua eleganza, è riuscito a dare spettacolo e ha reso felice la sua gente in questi giorni di riposo dopo la fine del campionato e in vista della nuova stagione.