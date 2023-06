Napoli, Simeone al Maradona: che entusiasmo per i Coldplay

Grande atmosfera al Maradona per la prima tappa italiana dei Coldplay . Lo stadio di Napoli era gremito e sugli spalti c'erano tantissimi calciatori oltre a Luciano Spalletti . Tra questi Giovanni Simeone . Il bomber argentino - riscattato dal club azzurro - era presente con la sua dolce metà, la moglie Giulia, e sui social network hanno documentato il tutto con foto e video.

Simeone, dal campo agli spalti per i Coldplay

I due si sono divertiti e hanno intonato tutte le canzoni della band britannica che replicherà questa sera a Fuorigrotta prima di ripartire per Milano. Al Maradona era presente anche Fabio Cannavaro. Il Cholito, autore di nove gol stagionali, è passato dal campo agli spalti, una prospettiva per lui inedita nello stadio che lo ha visto diventare campione d'Italia con la maglia del Napoli. Anche i suoi sono stati gol pesanti per lo scudetto.