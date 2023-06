Napoli, ufficiale il riscatto di Simeone dall'Hellas Verona

Napoli, l'annuncio ufficiale su Simeone

Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento di contratto da parte del Club fino al 30 giugno 2027".

La scorsa estate il Napoli aveva portato Simeone alla corte di Spalletti tramite un prestito oneroso, fissato a 3,5 milioni di euro. Adesso ce ne sono voluti altri 12 per esercitare entro il termine previsto (30 giugno) il diritto di riscatto, fissato già nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha quindi voluto rinnovare la fiducia al Cholito, che in un anno da vice-Osimhen è riuscito a realizzare in 33 presenze 9 gol, di cui 4 in Champions League.