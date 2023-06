Offese alla Juve: le decisioni della Figc per Politano e il Napoli

Il 4 maggio scorso, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli dopo il pareggio sul campo dell'Udinese, sono cominciati ufficialmente i festeggiamenti per il tricolore . In quelle ore si è anche verificato un episodio poi divenuto virale attraverso alcuni video che hanno fatto il giro del web: l'attaccante del Napoli Matteo Politano col megafono si avvicinava ai tifosi azzurri intonando cori contro la Juventus.

Offese contro la Juve, la decisione della Figc

La Figc, per questi motivi, ha applicato una doppia sanzione al giocatore e al Napoli di 5mila euro per entrambi, la stessa cifra sia per Politano che per il club di De Laurentiis per responsabilità oggettiva. Questa la motivazione nella nota ufficiale: "Politano dopo essersi portato in prossimità del settore dello stadio dove erano assiepati i tifosi partenopei ed essersi issato su una recinzione, impugnato un megafono e intonato a gran voce tra e unitamente ai tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società JUVENTUS FC".