Napoli, l'intermediario di Kvaratskhelia: "Sono convinto di una cosa"

Dodici gol in campionato, lo scudetto col Napoli, la palma di miglior giocatore del campionato, suo il gol più bello della Serie A. Kvaratskhelia ha fatto scorta di trofei e riconoscimenti al debutto in Italia e questo è solo l'inizio della sua carriera. Ne è convinto chi conosce molto bene il talento georgiano avendo contribuito al suo arrivo in Italia. Cristian Zaccardo, intermediario nell'operazione col Napoli, ha parlato a Sportitalia della prima stagione italiana del numero 77: "Kvara ha fatto benissimo e sono contento sia stato eletto miglior giocatore della Serie A. Lo conosco e si merita tutto quello che sta facendo".