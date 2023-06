Osimhen vince il Ghana Football Awards e dedica un messaggio ai tifosi

Victor Osimhen ha fatto scorta di riconoscimenti anche nel proprio paese . L'attaccante del Napoli, infatti, ha appena vinto il premio Ghana Football Awards con il riconoscimento di "Miglior giocatore africano" della stagione appena conclusa. Un traguardo importante raggiunto grazie alla vittoria dello scudetto conquistato col Napoli grazie ai suoi 26 gol in campionato. Per Osimhen, al centro di numerose voci di mercato , il tricolore sul petto e la palma di capocannoniere del torneo.

Il commento di Osimhen dopo aver ricevuto il premio

Osimhen con un video ha ringraziato tutti per aver conquistato il premio: "Un grande privilegio per me vincere questo premio, grazie a tutti quelli che mi hanno supportato. E grazie agli organizzatori. Continuerò a rendere orgogliosa l'Africa". Il bomber del Napoli è molto legato alle sue origini, pochi giorni fa è stato a Lagos e ha incontrato amici e piccoli fan e si è reso protagonista di grandi gesti di solidarietà.