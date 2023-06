La promessa di Garcia fatta ai tifosi del Napoli

Rudi Garcia non vede l'ora di accomodarsi al Maradona da nuovo allenatore del Napoli. Conosce bene le insidie di uno stadio che ha scoperto solo da avversario ai tempi della Roma. "So che la tifoseria del Napoli può incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori. Non vedo l'ora di fare la prima partita in casa". Queste le parole dell'erede di Spalletti rilasciate nel giorno della presentazione ai canali ufficiali del club.