Napoli, Krol consiglia: "Vi rivelo il nome del perfetto erede di Kim"

Micky van de Ven ha 22 anni, è olandese, difensore, gioca nel Wolfsburg e da qualche ora è uno dei giocatori più ricercati dai tifosi del Napoli sul web (l'altro è Tousart perché dalla Germania hanno parlato dell'interesse del club azzurro). Per quale motivo? Lo ha consigliato al club di De Laurentiis, per sostituire Kim, Ruud Krol, storico centrale azzurro, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Proprio lui ha sponsorizzato il giovane difensore alto 193 centimetri che è già da tempo sul taccuino di diversi club e che sta ben figurando all'Europeo Under 21 con l'Olanda.