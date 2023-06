"Napoli su Tousart, ipotesi scambio con Demme: i dettagli"

Potrebbe esserci una chiave per concludere la cessione di Diego Demme all'Hertha Berlino. Nei giorni scorsi il centrocampista era stato accostato al club tedesco con accordo su ingaggio e intesa col Napoli ancora da trovare. Gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Germania raccontano dell'interesse del club di De Laurentiis per Lucas Tousart, centrocampista classe 1997, nazionalità francese, ex Lione, scadenza di contratto 2025.