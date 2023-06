Perché Garcia temeva il vecchio San Paolo da avversario: i precedenti

Garcia, i precedenti al San Paolo da allenatore della Roma

Per tre volte di fila, invece, la Roma di Garcia perse al San Paolo. La prima volta il 12 febbraio 2014 con netta vittoria del Napoli per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, partita famosa per la presenza in tribuna di Maradona. Nella stessa stagione, un mese dopo, 9 marzo, il Napoli superò 1-0 la Roma in campionato (gol di Callejon). L'anno dopo, era il 1 novembre, finì 2-0 per gli azzurri allenati sempre da Benitez. In compenso, all'Olimpico Garcia ha battuto tre volte su tre il Napoli.