Napoli, Osimhen in campo: fa sul serio anche con gli amici

Risate, divertimento e tanto relax per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è tornato in patria dopo la fine del campionato e ora si gode giorni di serenità in famiglia e con amici. Nei giorni scorsi era andato in visita alla sua vecchia scuola e aveva compiuto gesti di grande solidarietà per i suoi cari aiutando famiglie e amici di Lagos, dove tutto aveva avuto inizio, la sua patria, dove sognava di diventare calciatore.