"Kvaratskhelia? Chiamai subito Giuntoli, gli dissi ci eravamo sbagliati"

Khvicha Kvaratskhelia è andato oltre ogni aspettativa. Anche chi lo conosceva bene è rimasto stupito per l'impatto avuto a Napoli e col campionato italiano. Lo conferma, ad esempio, Claudio Onofri, ex Genoa, che aveva conosciuto un giovanissimo Kvara e rimase impressionato dalle sue qualità. Ma non poteva immaginare ciò che poi sarebbe accaduto: impatto devastante in Serie A e in Champions, scudetto col Napoli, premio come miglior giocatore del campionato italiano e miglior gol (con l'Atalanta).