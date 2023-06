Kim, la clamorosa statistica in Champions fa sorridere il Bayern

Kim Min-Jae sta per trasferirsi al Bayern Monaco. Accordo raggiunto col club tedesco pronto a pagare la clausola . Il club tedesco non ha avuto dubbi e si è fiondato sul centrale coreano reduce da una grande stagione, la prima in Italia, con la maglia del Napoli. Per lui scudetto e anche il premio di miglior difensore della Serie A. C'è una statistica che conferma la sua esplosione.

Kim e la statistica che rivela la sua principale qualità

Come riportato da Opta, infatti, l'ex Fenerbahce è uno dei due difensori, insieme ad Antonio Rüdiger, a non aver subito alcun dribbling nell'ultima edizione di Champions League per un totale di 550 minuti in campo. Un vero e proprio muro, insuperabile. Anche per questo motivo il Bayern ha chiuso con il centrale del Napoli senza indubi e, in passato, ci avevano provato anche dalla Premier League.