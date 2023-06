Kim lascia Napoli, è fatta: il Bayern Monaco paga la clausola!

Un anno fantastico al Napoli

Kim, 26 anni, era arrivato un’estate fa dal Fenerbahce per 20 milioni, l’anno scorso era stato il Napoli a pagare la sua clausola rescissoria. In Italia era arrivato nella diffidenza generale, alla fine è stato il miglior difensore del campionato, uno dei leader silenziosi di una squadra che ha incantato l’Italia e l’Europa. Velocità, tecnica, forza, esplosività in marcatura, di testa e quel soprannome, The Monster, che ha fatto vedere di meritare in pieno: è stato capace di bloccare qualsiasi tipo di attaccante avversario con le sue spaventose doti atletiche e con il suo fisico imponente. Ha fatto innamorare Napoli che lo ha omaggiato ogni volta cantando a ripetizione quel coro “Kim, Kim, Kim” allo stadio Maradona, in dodici mesi non ha mai fatto rimpiangere Koulibaly.