Napoli, furto in casa Zielinski: cosa hanno portato via i ladri

NAPOLI - Brutta disavventura per Piotr Zielinski , in attesa di capire se andrà in porto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno o se lascerà Napoli dopo sette stagioni ( tra i corteggiatori c'è la Lazio del suo vecchio mentore Maurizio Sarri ).

Furto a casa Zielinski, indagini in corso

Un furto è stato infatti compiuto nell'abitazione attualmente in uso al 29enne centrocampista polacco, che ha scelto la Costa Smeralda per le sue vacanze e non era dunque in casa al momento del fatto. I carabinieri sono intervenuti nella mattina di oggi (venerdì 30 giugno) in località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di Napoli. In corso di accertamento l'entità degli oggetti rubati. Portata via e poi ritrovata l'auto che Zielinski aveva parcheggiato davanti all'abitazione. Indagini in corso per chiarire dinamica e inventariare la refurtiva.