Lazio, Torreira in attesa. E Paredes si libera

ROMA - Il giallo Torreira-Paredes continua. I loro nomi erano legati, ora sono intrecciati. Paredes era promesso al Galatasaray, il suo arrivo avrebbe spinto Torreira alla Lazio . E invece mercoledì sera si è aperto un nuovo scenario: Paredes alla Lazio. Il PSG lo cede a condizioni favorevoli, lo perderà tra un anno a zero. Può costare 6 milioni e accettare un ingaggio da 2,5-3 milioni. Alla Juve ha fallito, Allegri ha puntato sui talenti di casa. L’argentino ieri ha compiuto 29 anni, vuole rilanciarsi. Paredes è un’opportunità che offre il mercato. Torreira era una scelta di Sarri. Cosa accadrà si vedrà nelle prossime ore. Per oggi era stato annunciato un incontro tra Pablo Bentancur, manager di Torreira, e il Galatasaray. Ieri non è stato confermato.

La mossa della Lazio per il regista

E’ un mercato nuono quello della Lazio. Lo gestisce Lotito con l’aiuto di Angelo Fabiani, sono spuntati nomi su nomi in ogni ruolo e gli obiettivi sono tanti. Le voci su Paredes per qualcuno sono nate per spingere il Galatasaray ad accelerare per l’argentino e a liberare Torreira a condizioni favorevoli. I turchi valutano l’uruguaiano almeno 8 milioni, lo avevano comprato a 6 nell’agosto 2022. Torreira aspettava il via per programmare il rientro in Italia dopo i prestiti all’Atletico Madrid e alla Fiorentina. L’Arsenal un anno fa l’ha ceduto al Galatasaray, in Turchia ha vinto lo scudetto, ma il richiamo della A è fortissimo. Torreira è un nome fatto da Mau fin dal primo vertice di mercato con Lotito, Paredes è l’ultimo uscito. Nella lista presentata dal tecnico c’era anche Schouten del Bologna, valutato 25 milioni.

Lazio, le ultime su Gedson Fernandes

Sarri a centrocampo aspetta un regista e una mezzala. Lotito gli ha promesso almeno due colpi prima della partenza per il ritiro fissata l’11 luglio. Può arrivare un centravanti, può arrivare il play o la mezzala. Dipende dall’evoluzione del mercato. Oggi si chiuderà la stagione, domani inizierà la prossima, ci sarà anche il via del mercato. Tranne rari casi, la Lazio ha sempre lanciato e chiuso assalti da luglio in poi. Mau ha bisogno di un regista da affiancare a Cataldi e di una mezzala senza aspettare la partenza di Milinkovic. Tra i preferiti c’è Gedson Fernandes del Besiktas. I turchi sparano alto, chiedono 35 milioni. Lotito ha chiesto il prestito con riscatto, vorrebbe prenderlo a 20. Il sogno Zielinski è ancora proibito, lo sarà fino a quando sarà in trattative con il Napoli per il rinnovo. E’ in ballo anche Veerman del PSV Eindhoven. Dal Portogallo era rimbalzato il nome di Grujic del Porto, un obiettivo cercato in passato, quando Milinkovic era in bilico. Giocava nel Liverpool. Grujic è serbo, ha 27 anni. I terzini. Lotito e Fabiani valutano anche terzini per Sarri. E’ stato offerto Daniil Khlusevich, gioca nello Spartak Mosca, può partire in prestito con riscatto fissato a 8 milioni. E’ russo-ucraino, ha 22 anni. Servirà un colpo a destra se Marusic, attraverso l’agente Kezman, chiederà di partire di fronte ad offerte convenienti. Lotito conta anche di confermare Pellegrini, tratta il prestito con riscatto a 8 milioni con la Juve.