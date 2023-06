Serie A, tutte le date della stagione 2023/24: prima giornata il 20 agosto

Ufficiali le date della prossima Serie A che partirà il 20 agosto e si concluderà il 26 maggio. La prossima settimana, mercoledì, alle ore 12, verrà svelato il calendario sui canali ufficiali della Serie A. Il campionato 2023-24 prevede un solo turno infrasettimanale, in programma il 27 settembre, e quattro soste per le Nazionali: la prima il 10 settembre, poi 15 ottobre, 19 novembre e infine 24 marzo. Niente pausa a Natale e Capodanno. Le squadre, intanto, per arrivare preparati, cominciano a pianificare o a concludere le prime operazioni di mercato.