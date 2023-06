Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (30 giugno).

10:21

Udinese, dal Bilbao ecco Zarraga

Ufficiale l'approdo all'Udinese di Oier Zarraga a parametro zero. Il centrocampista classe 1999, dopo la fine del contratto con l'Athletic Bilbao, ha firmato fino al 2027.

10:10

Barcellona, si tenta di chiudere Guler

Il Barcellona prova a bruciare la concorrenza nella corsa al talento Arda Guler. Deco si trova infatti in Turchia per cercare l’accordo totale col Fenerbahce. Trattativa che potrebbe già chiudersi in giornata.

9:58

Atalanta: accordo verbale con Kolasinac

Gran colpo per l'Atalanta che ha raggiunto l'accordo verbale con Sead Kolasinac, svincolato dal Marsiglia. Classe 1993, è un giocatore d'esperienza che ha giocato sia in Bunsesliga allo Schalke 04 che in Premier League all'Arsenal. Il bosniaco sarà a Bergamo la prossima settimana per le visite mediche.

9:51

Inter, Samaden saluta dopo 33 anni

Termina dopo 33 anni l'avventura di Roberto Samaden da responsabile del settore giovanile dell'Inter. A renderlo noto, tramite i propri canali ufficiali, è stato il club nerazzurro: "Dopo 33 anni, si conclude la carriera di Roberto Samaden in nerazzurro. Il percorso, costellato di trionfi e intuizioni, ha contribuito alla crescita nel Settore Giovanile del nostro Club. Buona fortuna, Roberto!".

9:44

Beukema è vicinissimo al Bologna

Il difensore olandese Sam Beukema ex AZ, è vicinissimo al Bologna. In definizione gli ultimi elementi della trattativa: il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni.

9:32

Fiorentina su Horn, Livakovic e Grabara

I nomi di Timo Horn (da questa sera ufficialmente svincolato dal Colonia) e di Dominik Livakovic (titolare della sua Nazionale e capitano della Dinamo Zagabria con cui andrà in scadenza tra un anno) restano profili caldi ma non sono i soli che la Fiorentina sta seguendo. Anche perché se per il tedesco la società si è presa del tempo per riflettere (non risparmiandosi in queste ore ulteriori telefonate esplorative contando che sul classe ’93 si sono mossi anche i Rangers), per ciò che riguarda il croato è semmai il pressing degli agenti - gli stessi di Amrabat peraltro - che sta mettendo fretta ai viola, facendo subodorare l’opportunità di arrivare a un portiere di caratura internazionale per una cifra ragionevole (si è parlato di una prima offerta del club di Commisso di 6 milioni). Più distaccato, ma sempre nella lista, Grabara del Copenaghen.

9:21

Milan, Romero oggi sarà rossonero

Su Romero si sono gettate ampie basi di un accordo: l’argentino della Lazio, che va in scadenza di contratto oggi, sarà rossonero. Operazione a costo zero, con un contratto quadriennale fino al 2027.

9:12

Lazio, Audero prima scelta: ma c’è concorrenza

Emil Audero è il prescelto di Sarri per il ruolo di vice Provedel. La Samp può cederlo per 7 milioni, ma l’arrivo di un nuovo portiere è legato all’uscita di Maximiano.

9:06

Juve, Bonucci non rientra nel progetto. Vlahovic nel mirino del Real

La Juve entra nella “fase 2” del mercato. La prima parte del lavoro è stata portata al traguardo: sono stati blindati Milik e Rabiot, due priorità richieste da Massimiliano Allegri, è arrivato Weah ed è stato ceduto Kulusevski. LEGGI TUTTO

9:00

Napoli, ecco Le Normand: tempi da regista, tackle da duro

Ha scelto la Spagna, poteva chiamarlo la Francia, ha cominciato presto a sedurre occhi indiscreti che si sono accorti di lui tra tanti. Robin Le Normand, 26 anni, difensore della Real Sociedad, è un giocatore elegante, un centrale moderno, ha piedi da centrocampista e una stazza fisica notevole, 187 centimetri di praticità e senso della posizione. LEGGI TUTTO

8:50

Giuntoli, è il giorno clou. Contatto Juve-Napoli

Le parole le porta via il vento... E dopo essersene stato a telefono da Ibiza e da Napoli, da Genova e da Milano, Cristiano Giuntoli ha posato il cellulare e si è messo sulla riva: decide Adl, era tutto chiaro, ma faccia con comodo, senza fretta, ignorando questa data - il 30 giugno - che ha un senso o anche no. LEGGI TUTTO

8:38

Inter, Brozovic-Al Nassr sì! Ora rush Frattesi

Un altro ribaltone, stavolta definitivo, in una vicenda che stava sempre più assumendo i contorni di una telenovela. Brozovic, infatti, ha detto sì all’Al Nassr ed è pronto a diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. LEGGI TUTTO

8:31

Napoli, ecco il piano: per Garcia c'è Tousart

Il difensore è la priorità, ci mancherebbe, è il tema del momento. Ma intorno c’è un mondo, c’è una squadra dai contorni definiti che però dovrà essere ritoccata un po’ qua e un po’ là a seconda delle esigenze. LEGGI TUTTO

8:24

Mourinho neanche per 96 milioni. Offerta super dall'Arabia ma José resta alla Roma

No ai petrodollari, no ai ricchi sauditi per la Roma e per i suoi tifosi. Nel periodo di esodo delle stelle del calcio, tra giocatori e allenatori, José Mourinho ha deciso di rifiutare un’offerta da centocinque milioni di dollari complessivi (96 milioni di euro) per mantenere la parola data alla squadra e ai romanisti. LEGGI TUTTO

Roma