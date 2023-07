Napoli, il dopo Giuntoli prende forma: De Laurentiis sceglie i nomi

NAPOLI - Il piano A, che sta per Aurelio, è decollato in epoca non sospetta, più o meno diciannove anni fa, ed è fedelmente rimasto eguale a se stesso, ruota intorno a una figura centrale - la sua - un visionario che si vuole un gran bene, e lascia che poi i satelliti gli girino intorno. Avesse il patentino di allenatore, De Laurentiis si accomoderebbe anche in panchina, per (ri)mettersi in gioco e dimostrare che in fin dei conti nessuno è indispensabile, tranne uno: che ci mette i soldi, anche le idee, una certa personalità che diventa urticante e comunque un decisionismo che non conosce limiti, né prudenza. Quando uscì dall’assemblea di Lega urlando alla luna frasi degne di Cambronne, ed era ancora nella fase esplorativa di questo suo nuovo mondo, nella sua impavida esuberanza saltò sul primo scooter che passava di lì per caso e se ne andò per fatti suoi, come ama fare, sprezzante del pericolo. Ora ha virato, ha deciso di dare una sterzata ancor più paternalistica alla propria azienda, «un giocattolo della famiglia De Laurentiis, che non ha motivi per cedere, almeno finché non ci stancheremo», e dalla regia ha rimesso se stesso al centro del Villaggio, che a Garcia - il nuovo allenatore - come immagine può piacere.