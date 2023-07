Osimhen, idee chiare sul futuro: l'annuncio del bomber del Napoli

Victor Osimhen è diventato dipendente dai trofei. Uno tira l'altro, dopo lo scudetto l'attaccante del Napoli vuole continuare a vincere. Lo rivela nella sua intervista a Soccernet.ng dalla Nigeria: "Vincere lo scudetto è stato importante, così come sarà importante vincere altri trofei come la Coppa Italia o la Champions League. Sono orgoglioso di essere Campione d'Italia. Ora sono dipendente dai trofei, non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per provare a vincere nuovi titoli ".

Osimhen, parole d'amore per la città di Napoli

Osimhen, al centro di diverse voci di mercato, non si espone sul futuro, ma elogia Napoli, la sua è una vera e propria dichiarazione d'amore: "Non ho mai visto una città così pazza per il calcio, come i napoletani nessuno. Hanno un amore incredibile per tutti i giocatori, ovunque vada vengo rispettato. Venire qui è stata la scelta giusta. Non c'era posto migliore di questo per me".