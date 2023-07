"Psg, Osimhen quasi impossibile: cambia l'obiettivo per l'attacco"

Randal Kolo Muani scavalca Kane e Osimhen e diventa l'obiettivo numero uno del Psg per l'attacco. Il quotidiano Le Parisien, che qualche giorno fa aveva parlato di una proposta dei francesi per il bomber del Napoli, fa sapere che per motivi attribuibili ad altri fattori il club parigino punta ora sull'attaccante dell'Eintracht Francoforte. Kane ha scelto il Bayern, si legge sull'edizione online del quotidiano francese, mentre Osimhen "è intrasferibile dato che De Laurentiis chiede 180 milioni per la sua cessione". Così Kolo Muani diventa il principale obiettivo del Psg.