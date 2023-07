Osimhen, incontro speciale in Nigeria: "Siamo tutti orgogliosi di te"

Victor Osimhen al mare o alle spiagge affollate ha preferito l'intimità della propria famiglia e il calore di casa per passare le vacanze in vista della ripresa della stagione. L'attaccante del Napoli si divide tra gesti di grande solidarietà, partite di calcio con amici, visite alla vecchia scuola e incontri speciali. L'ultimo con Tony O. Elumelu, personaggio di spicco in Nigeria, filantropo ed economista e, nel 2020, secondo il Times, una delle cento persone più influenti al mondo.